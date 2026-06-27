Семин назвал сборную Кабо-Верде главным сюрпризом ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выходе Кабо-Верде в плей-офф чемпионата мира-2026.

«Это очень интересно. На каждом чемпионате мира есть сюрпризы. В этот раз главный сюрприз — Кабо-Верде. Они очень хорошо были подготовлены, поэтому закономерно вышли из группы. У них много игроков высокого уровня. Стоит отметить Ленини, так как он и в нашем чемпионате демонстрирует высокий уровень», — сказал Семин «СЭ».

Сборная Кабо-Верде по результатам матча с Саудовской Аравией (0:0) заняла второе место в таблице группы H ЧМ-2026 и вышла в плей-офф турнира.

В 1/16 финала ЧМ-2026 Кабо-Верде сыграет со сборной Аргентины.

Давид Петросян