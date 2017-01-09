Доход от нового формата чемпионата мира может составить более чем 6 миллиардов долларов

Доходы от чемпионата мира при новом формате.

В сети появилась копия документа, в которой указана возможная прибыль ФИФА при различных вариантах увеличения числа участников, а также в зависимости от изменения формулы проведения чемпионата мира. В ближайшее время на Совете ФИФА в Цюрихе будет официально объявлено о расширении числа команд - участниц мирового первенства до 48.

Предполагается, что прибыль от проведения турнира в таком случае возрастет от 135 до 640 миллиардов долларов. Суммарный доход может составить от 5,520 до 6,495 миллиарда. Более подробная информация представлена в таблице.

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