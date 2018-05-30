Жозе Моуринью присутствует на матче Австрия - Россия. Фото

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью присутствует на товарищеском матче между сборными Австрии и России, который проходит в Инсбруке на стадионе "Тиволи Ной".

55-летний Моуринью - один из самых титулованных тренеров современности. Он по два раза выигрывал Лигу чемпионов (2003/04, 2009/10) и Кубок УЕФА/Лигу Европы (2002/03, 2016/17), трижды побеждал в чемпионате Англии (2004/05, 2005/06, 2014/15), дважды - в чемпионате Италии (2008/09, 2009/10), один раз - в чемпионате Испании (2011/12). (Дмитрий СИМОНОВ)

"СЭ" проводит онлайн-трансляцию матча Австрия - Россия.