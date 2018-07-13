Юрген Клопп: "Ловрен проводит выдающийся чемпионат мира"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поздравил своего защитника Деяна Ловрена с выходом в финал ЧМ-2018 в составе сборной Хорватии. Он отметил, что Ловрену тем самым удалось заставить критиков замолчать.

– Люди слишком часто судят окружающих, – цитирует официальный сайт "Ливерпуля" Клоппа. – Я же совершенно рад. Рад видеть, что Ловрен выступил наилучшим образом. Причем он может еще улучшить свой результат. Он на правильном пути. Я не видел всех матчей чемпионата мира, но Ловрен проводит выдающийся турнир. Это заслуженно. Я за него рад.