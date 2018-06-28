Вылет с ЧМ-2018 - не первый крупный провал сборной Германии

Сборная Германии не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира-2018. Команда проиграла в последнем туре группового трунира Корее (0:2) и заняла четвертое место в своем квартете. Третьими стали корейцы, вторыми - мексиканцы, первыми - шведы.

Немцы впервые в истории не смогли преодолеть групповой турнир чемпионата мира. Но это не первый крупный провал команды, если учитывать еще и чемпионаты Европы.

В 1984 году на Евро во Франции сборная Германии под руководством Юппа Дерваля заняла третье место в группе. Немцы сыграли вничью с Португалией (0:0), обыграли Румынию (2:1) и уступили Испании (0:1). В плей-офф в итоге вышли португальцы и испанцы.

На Евро-2000 в Бельгии и Голландии команда Эриха Риббека была четвертой в группе. В матчах с Румынией (1:1), Англией (0:1) и Португалией (0:3) немцы набрали одно очко. Хуже на чемпионате выступила только Дания, проиграв три матча Голландии, Франции и Чехии.

На следующий турнир сборную Германии привез Руди Феллер, но результат получился почти таким же. Немцы поделили очки с Голландией (1:1) и Латвией (0:0), а также проиграли Чехии (1:2). Голландцы и чехи вышли в плей-офф, Германия заняла третье место.

После каждого из таких неудачных выступлений немецкие тренеры уходили в отсавку, и к следующему циклу команду готовил другой специалист. В среду в Немецком футбольном союзе заявили, что намерены продолжить сотрудничество с Йоахимом Левом до 2022 года.

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