Вячеслав Малафеев: "Кавани или Суарес стоят столько, сколько вся сборная России, но у нас есть преимущество"

Экс-вратарь сборной России и "Зенита", заместитель спортивного директора клуба из Санкт-Петербурга Вячеслав Малафеев поделился мнением о матче 3-го тура группы А ЧМ-2018 Уругвай - Россия, который пройдет сегодня в Самаре (17.00 по Москве).

- В последних встречах Уругвай натужно побеждал тех, с кем Россия разобралась с определенным преимуществом, - сказал Малафеев. - У южноамериканцев есть ряд футболистов, в том числе Кавани и Суарес, которые стоят столько, сколько вся наша сборная. Но это мы уже проходили с Египтом, когда Салах, цена которого более 150 миллионов евро, не смог в одиночку сделать результат. Россия - хозяйка ЧМ, болельщики будут ее поддерживать. По статистике команда, которая выступает дома, забивает на один мяч больше, чем на выезде. Особенно на крупных форумах, так что у нас уже есть преимущество. Уругвай сам умеет играть в агрессивный атакующий футбол, но и дает делать это сопернику. Не думаю, что матч станет закрытым. Все зависит от настроя и тактических решений. Вряд ли Уругвай выйдет с шашками наголо. Надеюсь, увидим интересную игру, которая позволит России занять первое место в группе. В матче Португалия - Иран будет решаться судьба второго места в квартете В, но, думаю, что европейцы своего не упустят. Так что если добьемся результата, то, скорее всего, попадем на Португалию.

- Это лучше, чем Испания?

- Мы помним 2008 год, когда в группе и в плей-офф мы проиграли. С этой сборной всегда очень сложно. Хотя когда-то мы и Португалии уступали со счетом 1:7, но это было очень давно. Сейчас сборная России не зря проводила товарищеские матчи с сильными соперниками, чтобы понимать, что по выходу из группы слабых оппонентов не останется. Мне кажется, в этом плане подготовка проведена правильно - с учетом того, что в плей-офф предстоит играть с сильными соперниками. (Игорь НОВИКОВ)

Уругвай - Россия: текстовая трансляция 25 июня в 17.00 по московскому времени. Самара