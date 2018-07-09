Вукоевич оштрафован ФИФА на 15 тысяч долларов за "неспортивное поведение"

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал помощника тренера сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч долларов за размещение видео с заявлением после матча 1/4 финала чемпионата мира с Россией (2:2, 3:4 по пенальти), что это "победа для Украины".

- Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал Вукоевича на 15 000 швейцарских франков (1 франк примерно равен 1 доллар - Прим. "СЭ") и вынес предупреждение за "неспортивное поведение" - публикацию видео, в котором он заявил: "Это победа для киевского "Динамо" и для Украины" после победы Хорватии над Россией, - говорится в заявлении ФИФА.

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