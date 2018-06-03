Валерий Газзаев: "Я бы просил всех уважать решение Черчесова"

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал уважать выбор национальной команды на чемпионат мира-2018. Сегодня была оглашена окончательная заявка команды на домашний турнир.
– Нужно уважать решение главного тренера сборной России, - сказал Газзаев. - Ведь именно он отвечает за результат, качество игры, подготовку. Он видел игроков ежедневно на сборе, анализировал, все взвешивал. Конечно, у каждого из нас может быть свое мнение по итоговой заявке – у журналистов, специалистов и так далее. Но отвечает за результат главный тренер. Только он отбирает тех футболистов, которые, на его взгляд, лучше остальных готовы к турниру, подходят под его идеи, схему. Нужно находиться внутри команды, чтобы ответить на вопрос, почему в заявку не попали Джанаев, Нойштедтер, Рауш, Ташаев, Чалов. Значит, у Станислава Черчесова были основания для такого шага. Мы должны доверять главному тренеру, это его выбор. Я бы просил всех уважать решение Черчесова. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Газзаева
Состав сборной России на ЧМ-2018 //
Сборная России на чемпионате мира по футболу
KuziakaPm
Тебя никто не уважает и просьбы твои. Заглохни уже.
20:43
ДжЫмкО
усатый усатого всегда поддержит)
20:29
Mark deFossen
– Нужно уважать решение главного тренера сборной России, - сказал Газзаев. - Ведь именно он отвечает за результат, качество игры, подготовку. Он видел игроков ежедневно на сборе, анализировал, все взвешивал. ---------------------------Обалденная логика-уважать мнение дилетанта.А когда он облажается на ЧМ,и не будет ни качества,ни результата-Газзаев сбреет усы или опять нет?)А болельщики должны все это недоумение терпеть.
20:27
Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев
Гав Гав
20:26
Tramvaj
усатый балабол говорит об уважении...
20:22
Rus Vatman
Нужно уважать выбор Мутко. Он выбрал чабана для стада овец.
20:18
Serenky25
Ты кто такой? ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!
20:16
serzheo
Ты кто такой, что бы о чем-то просить? Ты Аланию развалил. Проси, что б уважали тебя самого, для начала.
20:14