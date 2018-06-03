20:07 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Валерий Газзаев: "Я бы просил всех уважать решение Черчесова"

Состав сборной России на чемпионат мира-2018. Фото "СЭ"
Состав сборной России на чемпионат мира-2018. Фото "СЭ"
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Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал уважать выбор национальной команды на чемпионат мира-2018. Сегодня была оглашена окончательная заявка команды на домашний турнир.

– Нужно уважать решение главного тренера сборной России, - сказал Газзаев. - Ведь именно он отвечает за результат, качество игры, подготовку. Он видел игроков ежедневно на сборе, анализировал, все взвешивал. Конечно, у каждого из нас может быть свое мнение по итоговой заявке – у журналистов, специалистов и так далее. Но отвечает за результат главный тренер. Только он отбирает тех футболистов, которые, на его взгляд, лучше остальных готовы к турниру, подходят под его идеи, схему. Нужно находиться внутри команды, чтобы ответить на вопрос, почему в заявку не попали Джанаев, Нойштедтер, Рауш, Ташаев, Чалов. Значит, у Станислава Черчесова были основания для такого шага. Мы должны доверять главному тренеру, это его выбор. Я бы просил всех уважать решение Черчесова. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Газзаева
Состав сборной России на ЧМ-2018 //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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КОММЕНТАРИИ (8)
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KuziakaPm

Тебя никто не уважает и просьбы твои. Заглохни уже.

20:43

ДжЫмкО

усатый усатого всегда поддержит)

20:29

Mark deFossen

– Нужно уважать решение главного тренера сборной России, - сказал Газзаев. - Ведь именно он отвечает за результат, качество игры, подготовку. Он видел игроков ежедневно на сборе, анализировал, все взвешивал. ---------------------------Обалденная логика-уважать мнение дилетанта.А когда он облажается на ЧМ,и не будет ни качества,ни результата-Газзаев сбреет усы или опять нет?)А болельщики должны все это недоумение терпеть.

20:27

Рыппко Коноплянкыч Зозулькаев

Гав Гав

20:26

Tramvaj

усатый балабол говорит об уважении...

20:22

Rus Vatman

Нужно уважать выбор Мутко. Он выбрал чабана для стада овец.

20:18

Serenky25

Ты кто такой? ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!

20:16

serzheo

Ты кто такой, что бы о чем-то просить? Ты Аланию развалил. Проси, что б уважали тебя самого, для начала.

20:14

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