В Кремле допустили участие Путина в жеребьевке ЧМ-2018

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин может принять участие в жеребьевке чемпионата мира 2018 года. Он также добавил, что подготовка к жеребьевке идет полным ходом.

– Мы не исключаем такой возможности, надеемся, что у президента будет время для этого, – приводит "Интерфакс" слова Пескова. – Это важное событие, так как подготовка к чемпионату мира продолжается – и содержательно, и технически, и с точки зрения создания инфраструктуры. Подготовка идет полным ходом, мероприятие обещает быть великолепным.

Напомним, ЧМ-2018 пройдет с 14 по 15 июля в 11 городах России. Жеребьевка состоится 1 декабря в Кремле. Россия как страна-хозяйка попала в первую корзину.

Жеребьевка ЧМ-2018. Как это будет // Марадона и Пуйоль будут ассистентами жеребьевки ЧМ-2018