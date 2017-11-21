18:27 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Казани установят фотозоны для болельщиков ЧМ-2018


В Казани устроят специальные фотозоны для болельщиков чемпионата мира-2018, сообщает Welcome 2018. Разработки были представлены мэру города Ильсуру Метшину. Глава городской администрации положительно оценил проект и подчеркнул, что скульптурные формы должны нести информационно-исторический, просветительский смысл.

"Архитекторы и дизайнеры презентовали проекты малых архитектурных форм и арт-объектов, которые могут появиться в Казани. В числе задумок творческой группы – инсталляции и граффити, посвященные предстоящему Чемпионату мира по футболу и истории Казани", – отмечается в сообщении.

Согласно одному из эскизов, на территории Старо-Татарской слободы может быть установлена инсталляция татарского оконного наличника, которая одновременно может служить рамкой для фотографирования. На улице Марджани архитекторы предложили создать целую группу небольших скульптур: фигуры татарских дедушки и бабушки, девушки с чак-чаком. По замыслу авторов они будут символизировать историю Старо-Татарской слободы.

Казань примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/v-kazani-ustanovyat-fotozony-dlya-bolelshchikov-chm-2018/

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