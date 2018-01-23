В Госдуме РФ ответили на заявление главы МИД Украины о бойкоте ЧМ-2018

Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев дал жесткий ответ министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который накануне заявил, что "Украина договаривается о бойкоте чемпионата мира-2018".

– Заявление министра иностранных дел Украины очень мелкокалиберное, – сказал Дегтярев. – Болельщики сами принимают решение как, куда и в каком составе ехать. Мы ожидаем прибытия в Россию более 1,5 миллиона болельщиков из разных стран, включая страны Западной Европы и США. Больше всего гостей приедет из Латинской Америки. Павел Климкин, на мой взгляд, выдает желаемое за действительное. И скорее всего, диалог он ведет со своим отражением в зеркале. Любителей футбола с Украины мы, конечно, приглашаем в Россию. Россия – гостеприимная страна. Мы всем будем рады. Чемпионат мира пройдет на высоком организационном уровне, в соответствии со всеми требованиями безопасности и гостеприимства. Если бы сборная Украины прошла на чемпионат мира – было бы хорошо. Мы ничего не имеем против, но это спорт. Нужно уметь проигрывать.

Ранее Климкин сообщил, что украинская сторона консультируется с федерациями и организациями фанатов о возможности бойкота чемпионата мира по футболу 2018 года в России. "Мы разговариваем с разными федерациями. Могу открыть этот вопрос. Но мы также говорим с разными организациями фанов относительно того, каким образом они могут поднимать разные политические вопросы: или бойкотируя этот чемпионат, или четко высказывая свою позицию во время пребывания в России", – сообщил Климкин.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. (Андрей СИЗЯКИН)