В Госдуме предложили сделать дни матчей сборной России на ЧМ-2018 выходными

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев убежден: правительство России примет правильное решение, если сделает выходными дни, когда сборная России будет проводить свои матчи на чемпионате мира-2018. Ранее парламентарий в Твиттере сообщил, что он уже обратился в комитет Госдумы по труду с предложением проработать вопрос выходных в дни игр россиян на главном турнире четырехлетия.

Чемпионат мира по футболу это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сб России – Игорь Лебедев (@Russian1972) 5 июня 2018 г.

- Реально ли принять такую норму, учитывая, что ЧМ стартует уже меньше, чем через две недели?

- Это будет норма не законодательная. То есть выходными эти дни от имени правительства может сделать председатель правительства. Я предлагаю сделать выходными для всех госслужащих и чиновников три дня, когда выступает сборная России. Соответственно здесь не требуется много времени, чтобы принять эту норму. Нужна только политическая воля.

- Вас поддерживают в парламенте и вашей партии?

- С парламентариями я не обсуждал эту идею, а в партии, думаю, в целом поддерживают. Мы делаем это с коллегой Свищевым не только от своего имени, но и от имени партии.

- Как сами оцениваете шансы, что такая норма будет принята?

- Ноль!

- ?!

- Мы же не Бразилия, мы не думаем о своей сборной и болельщиках. Поэтому шансов, что такую норму примут, никаких. Но все-таки какой-то минимальный шанс сохраняется. Вдруг Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель правительства. - Прим. "СЭ") тоже проникнется идеей поддержки нашей сборной…

Если бы я был председателем правительства, я бы сделал (эти дни выходными) без намеков и давно. Как это было сделано в Бразилии в 2014 году - у них все дни, когда играла их национальная команда, были выходными. И сейчас Бразилия дает выходные, чтобы болельщики могли посмотреть матчи. А мы продолжаем кричать, что футбол у нас национальная игра. В то же время мы требуем результатов, но сами не даем людям возможности прийти и поддержать команду. Матчи начинаются в шесть вечера, и, казалось бы, люди успеют. Но зачем создавать сложности? Ничего не случится, если три дня чиновники не выйдут на работу. Народ только спасибо скажет, потому что он и так ненавидит их (чиновников). Поэтому, на мой взгляд, это было бы правильное решение.

- Россияне, думается, поддерживают вашу инициативу.

- Конечно. Будем надеяться.

Россияне на ЧМ-2018 сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена"). (Андрей СИЗЯКИН)

Сборная России на чемпионате мира по футболу