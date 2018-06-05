12:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Госдуме предложили сделать дни матчей сборной России на ЧМ-2018 выходными

Нужны ли россиянам выходные в дни матчей сборной России? Фото Алексей ИВАНОВ
Нужны ли россиянам выходные в дни матчей сборной России? Фото Алексей ИВАНОВ
5

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев убежден: правительство России примет правильное решение, если сделает выходными дни, когда сборная России будет проводить свои матчи на чемпионате мира-2018. Ранее парламентарий в Твиттере сообщил, что он уже обратился в комитет Госдумы по труду с предложением проработать вопрос выходных в дни игр россиян на главном турнире четырехлетия.

- Реально ли принять такую норму, учитывая, что ЧМ стартует уже меньше, чем через две недели?

- Это будет норма не законодательная. То есть выходными эти дни от имени правительства может сделать председатель правительства. Я предлагаю сделать выходными для всех госслужащих и чиновников три дня, когда выступает сборная России. Соответственно здесь не требуется много времени, чтобы принять эту норму. Нужна только политическая воля. 

- Вас поддерживают в парламенте и вашей партии?

- С парламентариями я не обсуждал эту идею, а в партии, думаю, в целом поддерживают. Мы делаем это с коллегой Свищевым не только от своего имени, но и от имени партии.

- Как сами оцениваете шансы, что такая норма будет принята?

- Ноль!

- ?!

- Мы же не Бразилия, мы не думаем о своей сборной и болельщиках. Поэтому шансов, что такую норму примут, никаких. Но все-таки какой-то минимальный шанс сохраняется. Вдруг Дмитрий Анатольевич (Медведев, председатель правительства. - Прим. "СЭ") тоже проникнется идеей поддержки нашей сборной…

Если бы я был председателем правительства, я бы сделал (эти дни выходными) без намеков и давно. Как это было сделано в Бразилии в 2014 году - у них все дни, когда играла их национальная команда, были выходными. И сейчас Бразилия дает выходные, чтобы болельщики могли посмотреть матчи. А мы продолжаем кричать, что футбол у нас национальная игра. В то же время мы требуем результатов, но сами не даем людям возможности прийти и поддержать команду. Матчи начинаются в шесть вечера, и, казалось бы, люди успеют. Но зачем создавать сложности? Ничего не случится, если три дня чиновники не выйдут на работу. Народ только спасибо скажет, потому что он и так ненавидит их (чиновников). Поэтому, на мой взгляд, это было бы правильное решение. 

- Россияне, думается, поддерживают вашу инициативу.

- Конечно. Будем надеяться.

Россияне на ЧМ-2018 сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена"). (Андрей СИЗЯКИН)

Сборная России на чемпионате мира по футболу

5
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

delacrua

сделайте выходными дни после матчей. чтобы можно было пробухаться и проспаться спокойно.

13:21

Papa Dolphin

abs68------ )))))))) ахаха

13:00

abs68

Крайне против, я специально отпуск взял на время ЧМ, хочу смотреть один, пусть остальные страдают и работают

12:54

Soulles

Болельщики силой мысли будут двигать по полю мяч,даже Хоттабыч не понадобится ))

12:44

Андрей Троцкийй

Ой да там всего три выходных и получится. Больше разговоров

12:39

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!