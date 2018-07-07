00:00 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В четвертьфиналах хозяева ЧМ не проигрывают с 1986 года. Что ждет Россию?


Хозяева чемпионатов мира 13 раз играли в четвертьфиналах чемпионатов мира и девять раз пробивались в следующий раунд. Пройти в четверку сильнейших не удалось трем командам - Франции, Швейцарии и дважды Мексике. Начиная с 1990 года хозяева не останавливались на стадии 1/4 финала. Причем Франция, Корея и Германия выходили в полуфинал, лучше пробив пенальти. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как хозяева ЧМ играли в 1/4 финала

Дата

Город

Хозяин

Соперник

Счет

31.05.1934

Флоренция

Италия

Испания

1:1

01.06.1934

Флоренция

Италия

Испания

1:0

12.06.1938

Париж

Франция

Италия

1:3

26.06.1954

Лозанна

Швейцария

Австрия

5:7

19.06.1958

Стокгольм

Швеция

СССР

2:0

12.06.1962

Арика

Чили

СССР

2:1

23.07.1966

Лондон

Англия

Аргентина

1:0

14.06.1970

Толука

Мексика

Италия

1:4

21.06.1986

Монтеррей

Мексика

ФРГ

0:0 (пен. 1:4)

30.06.1990

Рим

Италия

Ирландия

1:0

03.07.1998

Сен-Дени

Франция

Италия

0:0 (пен. – 4:3)

22.06.2002

Кванджу

Корея

Испания

0:0 (пен. – 5:3)

30.06.2006

Берлин

Германия

Аргентина

1:1 (пен. – 4:2)

04.07.2014

Форталеза

Бразилия

Колумбия

2:1

Выделены случаи, когда хозяева прошли в следующий раунд.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где сыграет с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //  
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь

Опрос

Как закончится матч 1/4 финала ЧМ-2018 Россия - Хорватия?
голосовать
К комментариям
1
Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
Материалы других СМИ