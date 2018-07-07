В четвертьфиналах хозяева ЧМ не проигрывают с 1986 года. Что ждет Россию?

Хозяева чемпионатов мира 13 раз играли в четвертьфиналах чемпионатов мира и девять раз пробивались в следующий раунд. Пройти в четверку сильнейших не удалось трем командам - Франции, Швейцарии и дважды Мексике. Начиная с 1990 года хозяева не останавливались на стадии 1/4 финала. Причем Франция, Корея и Германия выходили в полуфинал, лучше пробив пенальти. (Кирилл БУРДАКОВ)

Как хозяева ЧМ играли в 1/4 финала

Дата Город Хозяин Соперник Счет 31.05.1934 Флоренция Италия Испания 1:1 01.06.1934 Флоренция Италия Испания 1:0 12.06.1938 Париж Франция Италия 1:3 26.06.1954 Лозанна Швейцария Австрия 5:7 19.06.1958 Стокгольм Швеция СССР 2:0 12.06.1962 Арика Чили СССР 2:1 23.07.1966 Лондон Англия Аргентина 1:0 14.06.1970 Толука Мексика Италия 1:4 21.06.1986 Монтеррей Мексика ФРГ 0:0 (пен. 1:4) 30.06.1990 Рим Италия Ирландия 1:0 03.07.1998 Сен-Дени Франция Италия 0:0 (пен. – 4:3) 22.06.2002 Кванджу Корея Испания 0:0 (пен. – 5:3) 30.06.2006 Берлин Германия Аргентина 1:1 (пен. – 4:2) 04.07.2014 Форталеза Бразилия Колумбия 2:1

Выделены случаи, когда хозяева прошли в следующий раунд.

Сборная России на ЧМ-2018 дошла до четвертьфинала, где сыграет с Хорватией. Матч состоится 7 июля в Сочи.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь