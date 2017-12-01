Уругвайский журналист: "Россия – самый слабый соперник, который мог выпасть из первой корзины"

Уругвайский журналист Науэль Миранда, работающий на испанском телеканале La Sexta, в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира-2018. По словам представителя СМИ, сборная России – самый слабый соперник из первой корзины.
Напомним, что соперниками сборной России в группе А стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.
– Если говорить об игровом уровне России, считаю, это самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины, – начал Миранда. – Но у российской сборной те же проблемы, что и у нашей. Россия и Уругвай находятся на середине пути от предыдущего поколения игроков, которые имеют за спиной какие-то знаковые достижения, к новым молодым футболистам.
Обе команды сталкиваются со сложностями, когда владеют мячом, и стараются создавать опасность, высоко прессингуя соперника. Мне кажется, Уругвай более мастеровитый и обладает большим талантом, но матч должен получиться равным. (Егор БЫЧКОВ)
k_xenon
Здесь вообще нормальные болельщики есть или только пиндосово-бандеровские ушлёпки?
20:13
баламошка
Шта?! Найти и запустить в него ракету!)
20:01
Братчанин
В лучшем случае, из трёх игр одну сыграем вничью, а две проиграем.
19:58
Сутра Бодуныч
Платошкин Андрей да и не по рейтингу тоже))))
19:56
Платошкин Андрей
Тоже мне осьминог Пауль))) Россия даже в четвертой корзине была бы самой слабой командой, судя по рейтингу ФИФА.
19:53