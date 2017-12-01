19:50 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Уругвайский журналист: "Россия – самый слабый соперник, который мог выпасть из первой корзины"

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Уругвайский журналист Науэль Миранда, работающий на испанском телеканале La Sexta, в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира-2018. По словам представителя СМИ, сборная России – самый слабый соперник из первой корзины.

Напомним, что соперниками сборной России в группе А стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

– Если говорить об игровом уровне России, считаю, это самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины, – начал Миранда. – Но у российской сборной те же проблемы, что и у нашей. Россия и Уругвай находятся на середине пути от предыдущего поколения игроков, которые имеют за спиной какие-то знаковые достижения, к новым молодым футболистам.

Обе команды сталкиваются со сложностями, когда владеют мячом, и стараются создавать опасность, высоко прессингуя соперника. Мне кажется, Уругвай более мастеровитый и обладает большим талантом, но матч должен получиться равным. (Егор БЫЧКОВ)

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (5)
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k_xenon

Здесь вообще нормальные болельщики есть или только пиндосово-бандеровские ушлёпки?

20:13

баламошка

Шта?! Найти и запустить в него ракету!)

20:01

Братчанин

В лучшем случае, из трёх игр одну сыграем вничью, а две проиграем.

19:58

Сутра Бодуныч

Платошкин Андрей да и не по рейтингу тоже))))

19:56

Платошкин Андрей

Тоже мне осьминог Пауль))) Россия даже в четвертой корзине была бы самой слабой командой, судя по рейтингу ФИФА.

19:53