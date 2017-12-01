Уругвайский журналист: "Россия – самый слабый соперник, который мог выпасть из первой корзины"

Уругвайский журналист Науэль Миранда, работающий на испанском телеканале La Sexta, в беседе с корреспондентом "СЭ" прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира-2018. По словам представителя СМИ, сборная России – самый слабый соперник из первой корзины.

Напомним, что соперниками сборной России в группе А стали команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

– Если говорить об игровом уровне России, считаю, это самый слабый соперник, который мог достаться Уругваю из первой корзины, – начал Миранда. – Но у российской сборной те же проблемы, что и у нашей. Россия и Уругвай находятся на середине пути от предыдущего поколения игроков, которые имеют за спиной какие-то знаковые достижения, к новым молодым футболистам.

Обе команды сталкиваются со сложностями, когда владеют мячом, и стараются создавать опасность, высоко прессингуя соперника. Мне кажется, Уругвай более мастеровитый и обладает большим талантом, но матч должен получиться равным. (Егор БЫЧКОВ)

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!