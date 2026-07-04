Марокко разгромило Канаду в 1/8 финала чемпионата мира 2026: онлайн-трансляция матча

Канада — Марокко: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2026

В субботу, 4 июля, на чемпионате мира по футболу состоится матч 1/8 финала между сборными Канады и Марокко.

Игра пройдет в США на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Канада продолжает лучший чемпионат мира в своей истории. Хозяева турнира впервые добрались до столь поздней стадии плей-офф и теперь постараются сделать еще один шаг — уже к четвертьфиналу. Команда Джесси Марша прошла ЮАР благодаря позднему голу Стивена Эуштакиу и подходит к матчу с Марокко на эмоциональном подъеме.

Марокко подтверждает статус одной из самых стабильных сборных последних лет. После полуфинала ЧМ-2022 команда снова добралась до плей-офф и уже выбила Нидерланды в драматичной серии пенальти. В группе марокканцы не проиграли ни одного матча и показали, что способны и терпеть, и играть первым номером.

Победитель встречи Канада — Марокко выйдет в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Канада — Марокко. Присоединяйтесь!