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4 июля, 22:00

Марокко разгромило Канаду в 1/8 финала чемпионата мира 2026: онлайн-трансляция матча

Игра плей-офф чемпионата мира.

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4 июля, 22:05

В субботу, 4 июля, Канада крупно проиграла Марокко в первом матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Чемпионат мира. 1/8 финала.
04 июля, 20:00. NRG Stadium (Хьюстон)
Канада
0:3
Марокко

4 июля, 22:03

Марокко победило Канаду в матче 1/8 финала

Счет матча — 3:0. Марокканцы празднуют и ждут соперника в 1/4 финала, которым станет Франция или Парагвай.

4 июля, 22:02

Марокко забило третий гол

90+8-я минута. ГООЛ! Рахими сделал счет крупным, реализовав выход один на один — 3:0.

Браим Диас сделал ассистентский дубль.

4 июля, 21:59

90+6-я минута. Перспективный стандарт заработали канадцы, но Нельсон попал в стенку.

4 июля, 21:58

90+4-я минута. Совсем не идет игра в атаке у канадцев. Марокко организованно обороняется.

4 июля, 21:56

90+1-я минута. Джесси Марш поглядывает на часы. Время Канады на этом ЧМ, кажется, подходит в концу.

4 июля, 21:55

90-я минута. Восемь минут добавил Оливер ко второму тайму.

4 июля, 21:52

88-я минута. У канадцев Нельсон и Осорио заменили Бьюкенена и Сигура.

4 июля, 21:51

87-я минута. Двойная замена у Марокко. Эль-Мурабет и Саадан вышли вместо Унахи и Диопа.

4 июля, 21:49

85-я минута. Перекладина спасла Канаду от третьего гола! Рахими завершал ударом головой навес справа.

4 июля, 21:48

83-я минута. Три удара от Марокко превратились в два гола. Эффективность на топ-уровне.

4 июля, 21:46

Марокко удвоило преимущество, Унахи сделал дубль

82-я минута. ГОООЛ! Марокканцы убежали в контратаку, Браим Диас отдал на Унахи, который поразил ближнюю девятку ворот — 2:0.

4 июля, 21:44

79-я минута. Буну отбил дальний удар Бьюкенена. Угловой подаст Эуштакиу.

4 июля, 21:43

79-я минута. Двойная замена у Канады — вместо Ахмеда и Ларейя вышли Промис и Шаффельбург.

4 июля, 21:42

78-я минута. Дэвид пытался мягко перекинуть стенку, но марокканцы отбили мяч на угловой.

4 июля, 21:41

76-я минута. Эуштакиу завалили на линии штрафной Марокко — опасный стандарт для Канады.

4 июля, 21:38

74-я минута. Пас Амрабата на половину поля соперника оказался неточным. Мяч у Канады.

4 июля, 21:37

72-я минута. Два удара на двоих нанесли сборные за второй тайм.

4 июля, 21:32

68-я минута. Перерыв на водопой в матче.

4 июля, 21:32

67-я минута. Ларин снес Буну, когда вратарь выбивал мяч. Грубовато — было время избежать контакта у форварда канадцев. Оливер сразу показал желтую карточку — восьмую в матче.

4 июля, 21:29

65-я минута. Браим Диас красиво прокинул мяч между ног Ларейя, но не смогли развить атаку марокканцы.

4 июля, 21:27

63-я минута. У канадцев Ларин вышел вместо Олувасейи.

4 июля, 21:27

62-я минута. Амрабат и Тальби заменили Буадди и Эль-Ханусса у Марокко.

4 июля, 21:25

60-я минута. Мазрауи упал на руку после верховой борьбы. Повредил локоть защитник сборной Марокко, но игру продолжает.

4 июля, 21:23

59-я минута. Джонстон плохо обработал мяч, но сохранил владение для Канады.

4 июля, 21:22

58-я минута. Ахмед открылся на левом фланге и заработал угловой. Канадских фанатов что-то не слышно.

4 июля, 21:19

55-я минута. Марокканцы убежали три в три, но пас Рахими был перехвачен. Угловой для Марокко.

4 июля, 21:18

54-я минута. Главный тренер сборной Канады Джесси Марш присел на холодильник и общается со штабом.

4 июля, 21:17

52-я минута. Открылась игра. Команды бегут в атаку без центра поля. Правда, потерь очень много.

4 июля, 21:14

Унахи вывел Марокко вперед

50-я минута. ГООЛ! Хитро разыграли штрафной марокканцы. Хакими вместо подачи выкатил под удар Унахи, который уложил в угол.

4 июля, 21:13

50-я минута. Снова Де Фужероль в центре внимания — снес Рахими вблизи штрафной Канады и получил желтую карточку. Седьмую в матче.

4 июля, 21:13

49-я минута. Де Фужероль ткнул мяч после в штрафной Марокко. Ударом это назвать тяжело.

4 июля, 21:11

47-я минута. Хакими обострял с правого фланга. Довольно высоко играет защитники, конечно, не без страховки от партнеров по команде.

4 июля, 21:10

46-я минута. Начался второй тайм.

4 июля, 20:53

45+6-я минута. Оливер свистит об окончании первого тайма. Перерыв.

4 июля, 20:53

45+5-я минута. Эль-Ханнусс грубо сыграл без мяча и получил желтую карточку.

4 июля, 20:50

45+3-я минута. Не получился проход у Олувасейи после умного вброса аута от Джонстона по флангу.

4 июля, 20:48

45+2-я минута. Джесси Марш вне себя от ярости. Непонятно почему, ведь фол был со стороны Ахмеда.

4 июля, 20:47

45-я минута. Шесть минут добавлено к первому тайму.

4 июля, 20:45

44-я минута. Унахи и Дэвид получили желтые карточки с разницей в минуту. Пятый горчичник в матче.

4 июля, 20:44

42-я минута. Пять ударов на двоих нанесли сборные. Фолов втрое больше — 17.

4 июля, 20:41

40-я минута. Массовая стычка на поле. Хакими и Ларейя получили желтые карточки. С самого начала толкались защитники.

4 июля, 20:39

37-я минута. Мазрауи держится за живот после стыка с Бомбито. Силовой футбол предлагает Канада.

4 июля, 20:37

35-я минута. Буадди в падении смахнул мяч рукой в штрафной Марокко. Но пенальти не будет, так как ранее канадцы сфолили на хавбеке Марокко.

4 июля, 20:36

34-я минута. Дэвид поборолся с Мазрауи и заработал угловой.

4 июля, 20:32

31-я минута. Много борьбы в сегодняшнем матче и мало моментов. Возможно, забитый гол раскроет игру.

4 июля, 20:30

29-я минута. Рахими подхватил мяч после ошибки канадцев и сразу пробил. Крепо впервые вмешался в игру.

4 июля, 20:29

27-я минута. Матч возобновился. Мяч у канадцев.

4 июля, 20:26

24-я минута. Оливер объявил паузу на водопой.

4 июля, 20:22

22-я минута. Сайбари не может продолжать игру из-за повреждения задней поверхности бедра. Его заменил Суфьян Рахими. Очень жаль — один из лучших игроков группового турнира ЧМ покидает игру.

4 июля, 20:21

20-я минута. Халхал ударил по ахиллу Олувасейи и получил желтую карточку — первую в матче.

4 июля, 20:20

19-я минута. Старт матча однозначно за сборной Канады. Усиливает давление команда Джесси Марша.

4 июля, 20:19

17-я минута. Халхал в подкате остановил мяч и прервал опасную атаку канадцев.

4 июля, 20:17

15-я минута. Хакими дважды за минуту получил в голень. Тоже без желтой карточки от Оливера.

4 июля, 20:14

12-я минута. У Канады преимущество в начале матча. Дважды пробили по воротам хозяева турнира.

4 июля, 20:12

11-я минута. Голевой шанс у Канады! Буну потащил удар в упор от Олувасейи.

4 июля, 20:09

9-я минута. Джонстон и Ларейя грязно взяли в коробку марокканца Эль-Ханнусса. Без желтой обошлось.

4 июля, 20:08

7-я минута. Третий угловой за две минуты у Канады. На этот раз справа подал Эуштакиу — снова Буну вмешался, но до удара дело не дошло.

4 июля, 20:06

5-я минута. Буну отбил мяч после углового, но канадцы атаковали вторым темпом, заставив кипера сборной Марокко еще раз вмешаться в игру.

4 июля, 20:06

4-я минута. Канадцы первыми заработали угловой. Ларейя обострял с фланга.

4 июля, 20:04

3-я минута. Марокканцы владеют мячом в первые минуты матча. Канадцы не прессингуют.

4 июля, 20:02

1-я минута. Фальстарт в матче. Судья Майкл Оливер говорит, что нужно разыграть мяч заново.

4 июля, 20:01

Матч Канада — Марокко начался

1-я минута. Поехали!

4 июля, 19:58

Отзвучали гимны Канады и Марокко. Команды готовы начать.

4 июля, 18:50

Стартовый состав сборной Марокко

Буну, Мазрауи, Халхал, Диоп, Хакими, Эль-Айнауи, Буадди, Эль-Ханнусс, Унаи, Диас, Сайбари.

4 июля, 18:49

Стартовый состав сборной Канады

Крепо, Ларейя, Бомбито, Де Фужероль, Джонстон, Ахмед, Эуштакиу, Сигур, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид.

4 июля, 12:50

Кто не сыграет в матче Канада — Марокко

Официальные стартовые составы команды объявят ближе к началу встречи. У сборной Марокко еще до старта турнира из-за повреждений выбыли Абдессамад Эззалзули и Найеф Агерд. По канадцам главный вопрос — состояние и роль Алфонсо Дэвиса: капитан уже вернулся после повреждения, но его место в стартовом составе станет известно позднее.

4 июля, 12:40

Канада — Марокко: личные встречи

Сборные Канады и Марокко уже встречались на чемпионате мира — в 2022 году в Катаре марокканцы победили со счетом 2:1. Та игра помогла сборной Марокко выйти в плей-офф и продолжить исторический турнир, где команда добралась до полуфинала. Для Канады предстоящий матч — возможность взять реванш уже на домашнем для себя чемпионате мира.

4 июля, 12:30

Канада — Марокко: как играли в группе

Сборная Канады заняла второе место в группе B. Команда начала турнир с ничьей против Боснии и Герцеговины (1:1), затем разгромила Катар (6:0), а в заключительном туре уступила Швейцарии (1:2). В 1/16 финала канадцы обыграли ЮАР — 1:0. Победный мяч на 90+2-й минуте забил Стивен Эуштакиу.

Сборная Марокко стала второй в группе C. Африканская команда сыграла вничью с Бразилией (1:1), победила Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). В первом раунде плей-офф марокканцы прошли Нидерланды: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Марокко — 3:2.

4 июля, 12:20

Где смотреть трансляцию матча Канада — Марокко

Игру Канада — Марокко в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой встречи.

4 июля, 12:10

Дата, место и время начала матча Канада — Марокко

Матч сборной Канады против сборной Марокко состоится в субботу, 4 июля, в Хьюстоне, на стадионе NRG Stadium. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

4 июля, 12:00

Канада — Марокко: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2026

В субботу, 4 июля, на чемпионате мира по футболу состоится матч 1/8 финала между сборными Канады и Марокко.

Игра пройдет в США на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Канада продолжает лучший чемпионат мира в своей истории. Хозяева турнира впервые добрались до столь поздней стадии плей-офф и теперь постараются сделать еще один шаг — уже к четвертьфиналу. Команда Джесси Марша прошла ЮАР благодаря позднему голу Стивена Эуштакиу и подходит к матчу с Марокко на эмоциональном подъеме.

Марокко подтверждает статус одной из самых стабильных сборных последних лет. После полуфинала ЧМ-2022 команда снова добралась до плей-офф и уже выбила Нидерланды в драматичной серии пенальти. В группе марокканцы не проиграли ни одного матча и показали, что способны и терпеть, и играть первым номером.

Победитель встречи Канада — Марокко выйдет в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.

«СЭ» будет подробно следить за игрой Канада — Марокко. Присоединяйтесь!

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