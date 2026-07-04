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4 июля, 22:00
Марокко разгромило Канаду в 1/8 финала чемпионата мира 2026: онлайн-трансляция матча
Игра плей-офф чемпионата мира.
Марокко победило Канаду в матче 1/8 финала
Счет матча — 3:0. Марокканцы празднуют и ждут соперника в 1/4 финала, которым станет Франция или Парагвай.
Марокко забило третий гол
90+8-я минута. ГООЛ! Рахими сделал счет крупным, реализовав выход один на один — 3:0.
Браим Диас сделал ассистентский дубль.
90+4-я минута. Совсем не идет игра в атаке у канадцев. Марокко организованно обороняется.
90+1-я минута. Джесси Марш поглядывает на часы. Время Канады на этом ЧМ, кажется, подходит в концу.
87-я минута. Двойная замена у Марокко. Эль-Мурабет и Саадан вышли вместо Унахи и Диопа.
85-я минута. Перекладина спасла Канаду от третьего гола! Рахими завершал ударом головой навес справа.
83-я минута. Три удара от Марокко превратились в два гола. Эффективность на топ-уровне.
Марокко удвоило преимущество, Унахи сделал дубль
82-я минута. ГОООЛ! Марокканцы убежали в контратаку, Браим Диас отдал на Унахи, который поразил ближнюю девятку ворот — 2:0.
79-я минута. Двойная замена у Канады — вместо Ахмеда и Ларейя вышли Промис и Шаффельбург.
78-я минута. Дэвид пытался мягко перекинуть стенку, но марокканцы отбили мяч на угловой.
76-я минута. Эуштакиу завалили на линии штрафной Марокко — опасный стандарт для Канады.
67-я минута. Ларин снес Буну, когда вратарь выбивал мяч. Грубовато — было время избежать контакта у форварда канадцев. Оливер сразу показал желтую карточку — восьмую в матче.
65-я минута. Браим Диас красиво прокинул мяч между ног Ларейя, но не смогли развить атаку марокканцы.
60-я минута. Мазрауи упал на руку после верховой борьбы. Повредил локоть защитник сборной Марокко, но игру продолжает.
58-я минута. Ахмед открылся на левом фланге и заработал угловой. Канадских фанатов что-то не слышно.
55-я минута. Марокканцы убежали три в три, но пас Рахими был перехвачен. Угловой для Марокко.
54-я минута. Главный тренер сборной Канады Джесси Марш присел на холодильник и общается со штабом.
52-я минута. Открылась игра. Команды бегут в атаку без центра поля. Правда, потерь очень много.
Унахи вывел Марокко вперед
50-я минута. ГООЛ! Хитро разыграли штрафной марокканцы. Хакими вместо подачи выкатил под удар Унахи, который уложил в угол.
50-я минута. Снова Де Фужероль в центре внимания — снес Рахими вблизи штрафной Канады и получил желтую карточку. Седьмую в матче.
49-я минута. Де Фужероль ткнул мяч после в штрафной Марокко. Ударом это назвать тяжело.
47-я минута. Хакими обострял с правого фланга. Довольно высоко играет защитники, конечно, не без страховки от партнеров по команде.
45+3-я минута. Не получился проход у Олувасейи после умного вброса аута от Джонстона по флангу.
45+2-я минута. Джесси Марш вне себя от ярости. Непонятно почему, ведь фол был со стороны Ахмеда.
44-я минута. Унахи и Дэвид получили желтые карточки с разницей в минуту. Пятый горчичник в матче.
40-я минута. Массовая стычка на поле. Хакими и Ларейя получили желтые карточки. С самого начала толкались защитники.
37-я минута. Мазрауи держится за живот после стыка с Бомбито. Силовой футбол предлагает Канада.
35-я минута. Буадди в падении смахнул мяч рукой в штрафной Марокко. Но пенальти не будет, так как ранее канадцы сфолили на хавбеке Марокко.
31-я минута. Много борьбы в сегодняшнем матче и мало моментов. Возможно, забитый гол раскроет игру.
29-я минута. Рахими подхватил мяч после ошибки канадцев и сразу пробил. Крепо впервые вмешался в игру.
22-я минута. Сайбари не может продолжать игру из-за повреждения задней поверхности бедра. Его заменил Суфьян Рахими. Очень жаль — один из лучших игроков группового турнира ЧМ покидает игру.
20-я минута. Халхал ударил по ахиллу Олувасейи и получил желтую карточку — первую в матче.
19-я минута. Старт матча однозначно за сборной Канады. Усиливает давление команда Джесси Марша.
15-я минута. Хакими дважды за минуту получил в голень. Тоже без желтой карточки от Оливера.
12-я минута. У Канады преимущество в начале матча. Дважды пробили по воротам хозяева турнира.
9-я минута. Джонстон и Ларейя грязно взяли в коробку марокканца Эль-Ханнусса. Без желтой обошлось.
7-я минута. Третий угловой за две минуты у Канады. На этот раз справа подал Эуштакиу — снова Буну вмешался, но до удара дело не дошло.
5-я минута. Буну отбил мяч после углового, но канадцы атаковали вторым темпом, заставив кипера сборной Марокко еще раз вмешаться в игру.
1-я минута. Фальстарт в матче. Судья Майкл Оливер говорит, что нужно разыграть мяч заново.
Стартовый состав сборной Марокко
Буну, Мазрауи, Халхал, Диоп, Хакими, Эль-Айнауи, Буадди, Эль-Ханнусс, Унаи, Диас, Сайбари.
Стартовый состав сборной Канады
Крепо, Ларейя, Бомбито, Де Фужероль, Джонстон, Ахмед, Эуштакиу, Сигур, Бьюкенен, Олувасейи, Дэвид.
Кто не сыграет в матче Канада — Марокко
Официальные стартовые составы команды объявят ближе к началу встречи. У сборной Марокко еще до старта турнира из-за повреждений выбыли Абдессамад Эззалзули и Найеф Агерд. По канадцам главный вопрос — состояние и роль Алфонсо Дэвиса: капитан уже вернулся после повреждения, но его место в стартовом составе станет известно позднее.
Канада — Марокко: личные встречи
Сборные Канады и Марокко уже встречались на чемпионате мира — в 2022 году в Катаре марокканцы победили со счетом 2:1. Та игра помогла сборной Марокко выйти в плей-офф и продолжить исторический турнир, где команда добралась до полуфинала. Для Канады предстоящий матч — возможность взять реванш уже на домашнем для себя чемпионате мира.
Канада — Марокко: как играли в группе
Сборная Канады заняла второе место в группе B. Команда начала турнир с ничьей против Боснии и Герцеговины (1:1), затем разгромила Катар (6:0), а в заключительном туре уступила Швейцарии (1:2). В 1/16 финала канадцы обыграли ЮАР — 1:0. Победный мяч на 90+2-й минуте забил Стивен Эуштакиу.
Сборная Марокко стала второй в группе C. Африканская команда сыграла вничью с Бразилией (1:1), победила Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). В первом раунде плей-офф марокканцы прошли Нидерланды: основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее были футболисты Марокко — 3:2.
Где смотреть трансляцию матча Канада — Марокко
Игру Канада — Марокко в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой встречи.
Дата, место и время начала матча Канада — Марокко
Матч сборной Канады против сборной Марокко состоится в субботу, 4 июля, в Хьюстоне, на стадионе NRG Stadium. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.
Канада — Марокко: анонс матча 1/8 финала ЧМ-2026
В субботу, 4 июля, на чемпионате мира по футболу состоится матч 1/8 финала между сборными Канады и Марокко.
Игра пройдет в США на стадионе NRG Stadium в Хьюстоне. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.
Канада продолжает лучший чемпионат мира в своей истории. Хозяева турнира впервые добрались до столь поздней стадии плей-офф и теперь постараются сделать еще один шаг — уже к четвертьфиналу. Команда Джесси Марша прошла ЮАР благодаря позднему голу Стивена Эуштакиу и подходит к матчу с Марокко на эмоциональном подъеме.
Марокко подтверждает статус одной из самых стабильных сборных последних лет. После полуфинала ЧМ-2022 команда снова добралась до плей-офф и уже выбила Нидерланды в драматичной серии пенальти. В группе марокканцы не проиграли ни одного матча и показали, что способны и терпеть, и играть первым номером.
Победитель встречи Канада — Марокко выйдет в четвертьфинал чемпионата мира, где сыграет с победителем пары Парагвай — Франция.
«СЭ» будет подробно следить за игрой Канада — Марокко. Присоединяйтесь!