18:54 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Три тысячи болельщиков пришло на тренировку Саудовской Аравии в Петербурге

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Сборная Саудовской Аравии, накануне прибывшая в Санкт-Петербург, в настоящий момент проводит открытую тренировку на стадионе "Петровский". За занятием соперников сборной России по матчу открытия чемпионата мира-2018 с трибун стадиона наблюдают 3 тысячи человек. Среди них два десятка аравийских болельщиков – студенты местных вузов, – распевающих песни в поддержку своей команды. (Егор БЫЧКОВ)

 Помимо игры с Россией, которая пройдет 14 июня на московском стадионе "Лужники", аравийцы встретятся с Уругваем (20 июня, Ростов-на-Дону) и Египтом (25 июня, Волгоград).

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