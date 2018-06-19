Тренер сборной Колумбии высоко оценил гостеприимство Саранска

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман после матча чемпионата мира-2018 против Японии (1:2) отметил, что команда уезжает из Саранска с горькими воспоминаниями. Вместе с тем, он похвалил организаторов турнира.

- Принимающая сторона позаботилась обо всех наших нуждах, нам хватало всего, - приводит ТАСС слова Пекермана. - Стадион великолепный, к сожалению, колумбийцам, которые приехали сюда с большими амбициями, не удалось показать лучшую игру. Это будет горьким воспоминанием, но никакого отношения к замечательной принимающей стороне, оно не имеет.

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