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Сотникова станет блондинкой или набьет тату, если Россия выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Аделина СОТНИКОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Аделина СОТНИКОВА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в женском одиночном фигурном катании россиянка Аделина Сотникова  заявила, что готова перекраситься в блондинку или набить татуировку в случае выхода сборной России по футболу в полуфинал чемпионата мира-2018

- Если наши выиграют в субботу, то я? Не знаю даже, перекрашусь полностью в блондинку или набью татушку (на пальчике), да простит меня папа, - написала в Инстаграме Сотникова

За выход в полуфинал чемпионата мира Россия поспорит с Хорватией 7 июля.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/Bk2h1jElYz_/?hl=ru&taken-by=adelina_sotnikova14

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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