Сотникова станет блондинкой или набьет тату, если Россия выйдет в полуфинал ЧМ-2018

Олимпийская чемпионка Игр-2014 в женском одиночном фигурном катании россиянка Аделина Сотникова заявила, что готова перекраситься в блондинку или набить татуировку в случае выхода сборной России по футболу в полуфинал чемпионата мира-2018.
- Если наши выиграют в субботу, то я? Не знаю даже, перекрашусь полностью в блондинку или набью татушку (на пальчике), да простит меня папа, - написала в Инстаграме Сотникова.
За выход в полуфинал чемпионата мира Россия поспорит с Хорватией 7 июля.
Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)
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Дополнительная информация
https://www.instagram.com/p/Bk2h1jElYz_/?hl=ru&taken-by=adelina_sotnikova14