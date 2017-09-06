Сирийский комментатор расплакался после решающего гола сборной

Сирийский комментатор эмоционально отметил гол игрока сборной Омара Аль-Сомаха в матче отборочного турнира ЧМ-2018 против Ирана (2:2). Аль-Сомах сравнял счет в добавленное время, благодаря чему сирийцы обошли в таблице Узбекистан и пробились в стыковые матчи.
После гола комментатор долго и громко кричал, а в конце даже не сдержал слез.
Сборная Сирии в следующем раунде встретится с Австралией. Победитель получит право участия в межконтинентальных стыковых играх с четвертой командой КОНКАКАФ.
Syrian commentator breaks into tears after Omar Al-Somah's historic goal against Iran. Goosebumps. pic.twitter.com/MSUC2IBCD0– Mohamed Osama (@_DrOsama) 5 сентября 2017 г.