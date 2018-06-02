11:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сборная России проводит тренировку в полном составе


Сборная России проводит вторую тренировку в Новогорске после возвращения из Австрии. Накануне занятие носило закрытый характер, сегодня же 20 минут открыты для СМИ. На поле вышли все 28 игроков из расширенного списка. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, 5 июня Россия проведет контрольный матч с Турцией. Встреча пройдет в Москве на ВЭБ-Арене и начнется в 19:00д по местному времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Тренировка сборной России. Live! // 
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