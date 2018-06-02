Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России проводит вторую тренировку в Новогорске после возвращения из Австрии. Накануне занятие носило закрытый характер, сегодня же 20 минут открыты для СМИ. На поле вышли все 28 игроков из расширенного списка. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Напомним, 5 июня Россия проведет контрольный матч с Турцией. Встреча пройдет в Москве на ВЭБ-Арене и начнется в 19:00д по местному времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Тренировка сборной России. Live! //

Все о чемпионате мира по футболу-2018 читайте здесь