Сборная Египта тренируется без Салаха

В 18.15 в Грозном стартовала открытая тренировка сборной Египта в Грозном. Главная звезда фараонов Мохамед Салах, восстанавливающийся после травмы плеча, на поле вместе с партнерами не вышел. В общей группе занимаются 22 игрока.

26 мая Салах получил травму в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3). Сообщалось, что из-за повреждения Салах не сыграет на ЧМ-2018 с Уругваем.

Египет является соперниками сборной России в групповом турнире чемпионата мира. Матч между командами состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Также сборная Египта сыграет с Уругваем (15 июня, Екатеринбург) и командой Саудовской Аравии (25 июня, Волгоград). (Михаил ГОНЧАРОВ)

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