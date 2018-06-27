Сами Хедира: "Последние 12 лет Германия доходила минимум до полуфинала. Мы думали, в России это произойдет само собой"

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира прокомментировал вылет команды с чемпионата мира-2018. Сегодня чемпионы мира уступили Корее (0:2) и заняли последнее место в группе.

- Ни в одной из трех игр мы не смогли показать свой уровень, поэтому не смогли выйти из группы, - сказал Хедира. - Очень печальный и плохой момент.

- Вам не кажется, что это был замкнутый круг: команда должна была атаковать, при этом отлично играя в защите. Одно не исключает другое?

- Да, в первой игре это было заметно. В игре со Швецией мы были лучше, но играли неуверенно и не так свободно, как могли бы. Не хватало легкости. Мы должны были решать сами. После забитого мяча Корея нас почти не беспокоила. Соперник был настроен играть против чемпионов мира, поэтому мы заслуженно едем домой.

- У вас есть объяснение проблем сборной, заметных еще в товарищеских матчах?

- Мы знали о своих проблемах. Мы пропускали много, не всегда играли как команда. Последние 12 лет мы доходили как минимум до полуфинала. Возможно, это сыграло с нами злую шутку: мы думали, что все получится само собой. Каждый из нашей команды где-то недоработал, в том числе и я не сыграл на своем уровне.

- Лев говорил о самоуверенности перед игрой с Мексикой. Вы тоже это почувствовали?

- Не знаю, самоуверенность ли это. Все видели, что мы играли не на должном уровне. Во многих моментах соперник был мотивированнее и жестче. Мы не смогли это изменить по ходу турнира. (Ярослав СУСОВ)