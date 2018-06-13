18:55 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роналдо сыграл в теннис в футболке "Спартака". Видео


Экс-игрок сборной Бразилии Роналдо на одном из московских кортов сыграл в теннис. Бразилец выступал в футболке московского "Спартака".

Роналдо выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018. Мероприятие состоится 14 июня перед матчем России и Саудовской Аравии.

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00

Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи

К комментариям
2