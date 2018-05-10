21:06 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Роман Павлюченко: "Аршавин мог бы пригодиться сборной"

1

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что 36-летний форвард "Кайрата" Андрей Аршавин мог бы пригодиться команде на чемпионате мира-2018. Последний раз Аршавин играл за сборную в 2012 году, в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (1:1). Та встреча стала первой для российской команды под руководством Фабио Капелло.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Возвращение Дзюбы, судьба Глушакова и другие интриги в предварительном составе сборной

- Аршавин неплохо выступает в Казахстане. Он пригодился бы сборной? 

- Я давно Андрея не видел в деле. Но уровень Казахстана не тот. Думаю, Аршавин пригодился бы минут на 30-35. Он бы не испортил картину. Если бы я был тренером, может и вызвал бы на сборы, посмотрел, как он себя чувствует. Может, его можно подготовить физически. Даже минут 45-60, возможно, играл бы.

- Глушаков и Комбаров не играют за "Спартак" в последнее время. Они нужны сборной в таком состоянии?

- Конечно, это минус для сборной. Думаю, Черчесов теперь нервничает из-за этого. Те футболисты, что вызываются в сборную, должны играть в клубах. Это проблема. В первую очередь для тренера. Все-таки оба - основные игроки сборной. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 будет оглашен завтра, 11 мая.

Собери сборную России на ЧМ-2018!  //
Сборная России на чемпионате мира по футболу

1
Материалы сюжета: Сборная России: расширенный состав на ЧМ-2018
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Профессор_Хряк

Настоепенило...

21:14

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!