Роман Павлюченко: "Аршавин мог бы пригодиться сборной"

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко считает, что 36-летний форвард "Кайрата" Андрей Аршавин мог бы пригодиться команде на чемпионате мира-2018. Последний раз Аршавин играл за сборную в 2012 году, в товарищеском матче с Кот-д'Ивуаром (1:1). Та встреча стала первой для российской команды под руководством Фабио Капелло.

- Аршавин неплохо выступает в Казахстане. Он пригодился бы сборной?

- Я давно Андрея не видел в деле. Но уровень Казахстана не тот. Думаю, Аршавин пригодился бы минут на 30-35. Он бы не испортил картину. Если бы я был тренером, может и вызвал бы на сборы, посмотрел, как он себя чувствует. Может, его можно подготовить физически. Даже минут 45-60, возможно, играл бы.

- Глушаков и Комбаров не играют за "Спартак" в последнее время. Они нужны сборной в таком состоянии?

- Конечно, это минус для сборной. Думаю, Черчесов теперь нервничает из-за этого. Те футболисты, что вызываются в сборную, должны играть в клубах. Это проблема. В первую очередь для тренера. Все-таки оба - основные игроки сборной. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Расширенный состав сборной России на ЧМ-2018 будет оглашен завтра, 11 мая.

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Сборная России на чемпионате мира по футболу