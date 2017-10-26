Президент утвердил ряд поручений, касающихся организации ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совместного заседания Совета по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета "Организационный комитет "Россия-2018", состоявшегося 3 октября 2017 года, сообщает пресс-служба Кремля.

Правительству РФ до 18 декабря поручен внести в Госдуму законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в РФ во время чемпионата мира-2018 иностранных болельщиков, имеющих персонифицированную карту зрителя (FAN ID). Иностранным болельщикам должна быть открыта возможность приехать в РФ в период, начинающийся за десять дней до матча-открытия чемпионата и заканчивающийся в день финала. Также во время ЧМ-2018 представителям СМИ должно быть предоставлено право бесплатного проезда по железной дороге в дополнительных поездах, осуществляющих перевозки между городами, где проходят матчи.

Кроме того, Контрольному управлению поручено к 15 января 2018 года подготовить доклад о готовности объектов чемпионата мира-2018.