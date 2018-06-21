Почему вместо сироты на матч ЧМ в Волгограде вышел сын чиновницы? Подробности истории

Стали известны подробности истории о том, как одного из детдомовцев, которые выводили игроков на поле перед матчем чемпионата мира Англия – Тунис, заменили на сына местной чиновницы.

Ранее сообщалось, что на встрече в Волгограде должен был выйти мальчик из детдома, но в последний момент вместо него на поле вышел сын работницы детского реабилитационного центра Матвей Кочнев.

Как сообщает телеграм-канал "Мэш", провожать футболистов на матч должны были оба ребенка: и Матвей, и тот самый мальчик из детдома. Однако в последний момент ребенок из детдома заревел и отказался выходить. Организаторы пытались успокоить его, но мальчик сильно перенервничал и не унимался. В итоге он просто не вышел на поле – вместо него выпустили другого ребенка.

Матвей Кочнев – действительно сын сотрудницы реабилитационного центра. Как отмечается, сейчас его несправедливо травят в соцсетях. Он наравне со всеми участвовал в баготворительном конкурсе и прошел его.

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