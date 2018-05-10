"Побольше секса!" Совет Габи Жезусу от Ромарио перед ЧМ-2018

Чемпион мира 1994 года в составе сборной Бразилии Ромарио в преддверии чемпионата мира-2018 дал несколько советов соотечественнику, нападающему "Манчестер Сити" Габриэлу Жезусу. Экс-форвард порекомендовал игроку "горожан" не забывать отдыхать и бережно относиться к голевым моментам.

В сезоне-2017/18 Габриэл Жезус в составе сборной Бразилии провел 8 матчей, забив 4 мяча.

- Побольше занимайся сексом, - цитирует Lance.com Ромарио. - Таков один из моих советов. Кроме того, старайся хорошо проводить выходные. Но в дни матчей и во время игр, конечно же, нужно как следует концентрироваться. Относись к голевым моментам так, будто следующего у тебя не будет.

Напомним, сборная Бразилии на ЧМ-2018 в группе E сыграет с Швейцарией (Ростов-на-Дону, 17 июня), Коста-Рикой (Санкт-Петербург, 22 июня) и Сербией (Москва, 27 июня).

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