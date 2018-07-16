00:12 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Оливье Жиру: "С нетерпением жду возвращения во Францию. Хочу увидеть, как страна ликует"


Нападающий сборной Франции  Оливье Жиру заявил, что его команда заслужила победу на чемпионате мира. Французы обыграли сборную Хорватии со счетом 4:2. 

- Мы отдали все, что у нас было, сражались единым коллективом весь турнир и заслужили эту победу. Если честно, я до сих пор не могу поверить! Когда я увидел мою семью, моих детей, которые гордятся мной, в раздевалке, - это были нереальные чувства. С нетерпением жду возвращения домой, чтобы увидеть ликование всей Франции. Знаю, что вся страна ждала от нас этой победы. С 1998 года у нас не было Кубка мира. Нашему поколению удалось добиться триумфа – и мы горды. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Франция - Хорватия

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