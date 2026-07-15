Шерки: «Арбитр не справился со своей работой, но это ничего не меняет»

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки после поражения от Испании (0:2) в полуфинале ЧМ-2026 оценил работу судей.

«Да, говорите что хотите... Но испанцы были хитрее и умнее нас, вот и все. Арбитр не справился со своей работой, но это ничего не меняет... Не нужно говорить, что мы проиграли из-за судьи. Он не отнимал у нас забитые голы», — цитирует L'Equipe Шерки.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место.

Второй финалист определится в матче между сборными Англии и Аргентины. Игра пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Франция — Испания: результат матча 1/2 финала ЧМ-2026 по футболу