Олег Кваша: "В игре с Хорватией важно строго выполнить план Черчесова"

Перед четвертьфинальным матчем Россия – Хорватия в интервью Team Russia бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года по хоккею выразил мнение, что у хозяев ЧМ-2018 есть шанс пройти в полуфинал в случае неукоснительного выполнения тренерской установки.

– Во встрече с Испанией сборная показала характер. Понятно, что фаворитом были экс-чемпионы мира и Европы, но наши нашли в себе силы, чтобы сравнять счет и сдержать грозного соперника, – отметил Кваша.

– Часть публики не в восторге от прагматизма российской команды, проявленного в минувшее воскресенье. Вас он смутил?

– В спорте всегда надо находить путь, ведущий к успеху, и совсем не обязательно победа должна быть красивой и фееричной. Главное – добиться конечного результата. Каким способом это было сделано, со временем забывается.

– Чего ждете от сочинского четвертьфинала?

– Простых соперников после группового этапа быть не может. По мере продвижения по турниру они, как правило, все сильнее и сильнее. В матче с Аргентиной хорваты смотрелись очень здорово. Казалось, что датчан они должны проходить спокойно. Тем не менее довели дело до пенальти. Шансы у нас есть. Надо только строго придерживаться плана на игру и выполнять указания Станислава Черчесова.

– Симпатизируете на турнире какой-нибудь сборной, помимо российской?

– Болею только за наших. Вообще, я не ярый фанат. В футболе мне интересно посмотреть, с одной стороны, острые моменты и чьи-то ошибки, с другой – реакцию на происходящее людей, то, как они празднуют голы или огорчаются неудачам. Футбол – это прежде всего эмоции.