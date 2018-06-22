00:22 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Месси не стал отвечать на вопросы после поражения от Хорватии


Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси хранил молчание в смешанной зоне после разгромного поражения на чемпионате мира-2018 от Хорватии (0:3). Он не стал отвечать на вопросы журналистов.

Аргентинцы в двух матчах группового турнира набрали 1 очко. Команда может не выйти в плей-офф ЧМ-2018.(Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Аргентина - Хорватия

Все о чемпионате мира-2018 по футболу: турнирное положение,
календарь турнира, расписание матчей по группам, датам и городам // 
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей:
что, где и когда смотреть на ТВ

К комментариям
2
Материалы других СМИ