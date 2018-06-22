Месси не стал отвечать на вопросы после поражения от Хорватии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси хранил молчание в смешанной зоне после разгромного поражения на чемпионате мира-2018 от Хорватии (0:3). Он не стал отвечать на вопросы журналистов.

Аргентинцы в двух матчах группового турнира набрали 1 очко. Команда может не выйти в плей-офф ЧМ-2018.(Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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