Манчини назвал фаворита матча Россия – Саудовская Аравия

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выступил на пресс-конференции после победы над Саудовской Аравией (2:1) в товарищеском матче в швейцарском Санкт-Галлене. Это была первая игра "Скуадры Адзурры" под руководством экс-тренера "Зенита". Напомним, что аравийцы – соперник России в матче открытия чемпионата мира-2018.

– Саудовская Аравия – первый соперник России на ЧМ-2018. Вы знаете всех российских игроков и теперь вот увидели аравийцев. Кто, на ваш взгляд, фаворит матча открытия чемпионата мира-2018? – вопрос от "СЭ".

– Фаворит – Россия. Но... Саудовская Аравия – совсем не слабая команда. У нее есть очень быстрые футболисты. Кроме того, это первый матч чемпионата мира. Так что будет не просто. Однако Россию я считаю фаворитом. (Дмитрий СИМОНОВ)

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

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