Махмуд Трезеге: "Если будем играть так же, можем обыграть Россию"

Полузащитник сборной Египта Махмуд Хассан Трезеге после матча чемпионата мира против Уругвая (0:1) отметил, что команда осталась довольно собой даже с учетом отрицательного результата.

- Соперник у нас был очень непростой. Конечно, жаль было пропустить в самой концовке. Но мы объективно можем быть довольны собой. И нужно продолжить в том же духе, тогда есть шанс выиграть в оставшихся матчах. Будем настраиваться на победу в матче с Россией. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч между сборными России и Египта пройдет 19 июня, начало - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую текстовую трансляцию встречи Россия - Египет.

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