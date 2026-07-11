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Сегодня, 00:25

Определилась первая пара 1/2 финала ЧМ-2026

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 10 июля, Испания переиграла Бельгию (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира-2026. Таким образом, определилась первая пара 1/2 финала.

В полуфинале Испания встретится с Францией, которая обыграла Марокко (2:0). Матч пройдет 14 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

В другом полуфинале сыграют победители матчей Норвегия — Англия (12 июля, 00:05) и Аргентина — Швейцария (12 июля, 04:00).

Финальный ЧМ-2026 пройдет на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка 19 июля.

Матчи 1/4 финала ЧМ-2026 пройдут с&nbsp;9 по&nbsp;12&nbsp;июля.ЧМ-2026, расписание и результаты матчей 1/4 финала: Норвегия — Англия, Аргентина — Швейцария и другие игры

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