Мерино — о победном голе в матче Испания — Бельгия: «Я в восторге»

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино прокомментировал победу над сборной Бельгии (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира-2026.

Хавбек забил победный гол на 88-й минуте, выйдя на замену. 6 июля Мерино отличился в концовке матча с Португалией (1:0) в 1/8 финала ЧМ-2026.

«Я в восторге. Я сомневался, что это произойдет снова. Мы в двух матчах от победы в чемпионате мира. Надеюсь, мы сможем осуществить мечту. Все смотрят матчи сборной Испании. [Поэтому] дарить людям эту радость является поводом для гордости. На этой стадии [полуфинала], мы не могли ожидать никого другого, кроме элитной сборной, какой является Франция», — цитирует Мерино пресс-служба ФИФА.

Испания вышла в полуфинал ЧМ-2026 и сыграет с Францией, которая в 1/4 финала обыграла Марокко (2:0).