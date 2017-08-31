Криштиану Роналду обошел Пеле по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Фарерских островов, опередил по голам за национальную команду легендарного бразильца Пеле. Теперь на счету португальца 78 мячей.

Кроме того, Криштиану Роналду повторил рекорд Предрага Миятовича по количеству голов в одном отборочном турнире чемпионата мира (14 мячей). Также оформленный хет-трик стал для 32-летнего футболиста 48 в карьере.

Сумасшедший гол Криштиану Роналду в ворота Фарерских островов