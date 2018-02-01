Колин Смит: "Все стадионы, который примут матчи ЧМ-2018, будут готовы к концу марта"

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит подчеркнул, что все стадионы, который летом примут матчи чемпионата мира-2018, будут достроены к концу марта. При этом он отметил, что на данный момент арены находятся в разной стадии готовности.

– Каждый стадион находится в разной стадии готовности, – сказал Смит. – Поэтому финальные штрихи отличаются. Где-то остался только ввод в эксплуатацию. На аренах требуется много временных конструкций, именно этим мы и занимаемся. Нужно обеспечить комфорт для болельщиков, для прессы. Все стадионы будут готовы к концу марта.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт–Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге. (Павел ГУРЕВИЧ)