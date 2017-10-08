Казахстан Бородюка показал худший результат в отборочных турнирах за 12 лет

Сборная Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира-2018 показала худший результат за последние 12 лет. Подопечные экс-тренера сборной России Александра Бородюка набрали только три очка в десяти матчах. Последний раз меньше 4 баллов казахстанцы набрали в отборе ЧМ-2006, когда из 12 поединков проиграли 11 и в одном сыграли вничью.

Справедливости ради, Бородюк руководил сборной Казахстана только в последних пяти играх, проиграв четыре из них (1:3 с Данией, 0:3 с Черногорией, 0:3 с Польшей, 1:3 с Румынией и 1:1 с Арменией). До него команду возглавлял Талгат Байсуфинов.

Лучший же результат Казахстан показал в отборе Евро-2008, набрав 10 очков в 14 матчах.