Испания - Россия: впервые на ЧМ-2018 требуется дополнительное время

В Москве на стадионе "Лужники" завершилось основное время матча 1/8 финала чемпионата мира между сборными России и Испании. Команды не смогли выявить победителя – 1:1. Испанцы открыли счет благодаря автоголу Сергея Игнашевича, но россияне выровняли положение после реализованного пенальти Артемом Дзюбой.



Впервые на этом первенстве планеты потребуется дополнительное время.

"СЭ" ведет прямую текстовую трансляцию.





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