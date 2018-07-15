Хусаинов о пенальти в ворота Хорватии: "ВАР – это зло! Перишич не играл рукой"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов уверен: аргентинский арбитр Нестор Питана не должен был ставить пенальти в ворота Хорватии в финале чемпионата мира против Франции.

– Я против такого пенальти, – сказал Хусаинов. – Мяч попал в руку Перишича. Хорват не поднимал руку вверх, ничего не делал, не пытался увеличить зону, амплитуду. Рука естественно опускалась вниз… Какой пенальти? Оснований для него не было. Повторяю, Перишич не играл рукой.

Получается, ВАР – это зло, подложил свинью хорватам. Ведь судья сначала ничего не хотел показывать. И потом, мы же задавались вопросом: а кто говорит арбитру, нужно ли смотреть повтор или нет? Люди же должны разбираться в духе игры, да и вообще в футболе. А они просто фиксируют контакт руки и мяча, не разбираясь толком, что да как!

Поймите, Перишич никак по-другому сыграть не мог. Мяч просто упал ему на руку. Нефутбольное решение. Чисто техническая оценка эпизода со стороны варовца. К сожалению, меняется философия футбола с применением системы ВАР. Все как-то упрощается. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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