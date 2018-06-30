Хорхе Сампаоли: "Решение о будущем приму не сейчас"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли на пресс-конференции после поражения в матче 1/8 финала чемпионата мира от национальной команды Франции (3:4) подчеркнул, что пока не думает об отставке, передает из Казани спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Впервые с 2002 года сборная покинула турнир раньше четвертьфинала. Вы остаетесь? - вопрос Сампаоли.



- Это очень болезненно. Футболисты полностью отдались игре, но цели мы не достигли. Решение о своем будущем я приму не сейчас.



- Вы о чем-то жалеете?



- Пока рано анализировать конкретные ошибки. Наверняка они были, но рано о них говорить. Мы играли с командой, которая нам доставила много проблем. Нам удалось перевернуть игру, но затем мы стали действовать странно и растеряли преимущество.



- Важно ли то, что вам не хватило времени на перестроение тактики?



- Думаю, временной фактор не так важен. Может, мы не всегда действовали точно, но анализ нужно сделать позже. Когда мы готовились, учитывали различные факторы и знали, что французские форварды будут постоянно меняться флангами. Я не ищу оправданий. Мы должны смириться с тем, что произошло. Я хочу сказать спасибо всем игрокам, которые приехали сюда и сделали все, чтобы пройти как можно дальше.



- Считаете ли вы это провалом?



- Провал? Мне не нравится это слово. Мы старались владеть мячом, соперник пытался контратаковать. У нас были возможности, мы боролись и почти сравняли счет. Может быть, причина поражения заключается в том, что у нас не хватило времени для совместной работы.





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