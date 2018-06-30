Хавьер Маскерано: "Месси великий, но даже он не может обыграть всю команду"

Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано после поражения от Франции в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (3:4), заявил, что это его последняя игра в национальной команде. Игрок провел за Аргентину рекордные 147 встреч.

- Вы знаете, это моя последняя игра за сборную, - сказал Маскерано. - Сейчас не время для какого-то глобального анализа. Мы очень расстроены. Понимаем, как расстроены наши болельщики, которые горячо поддерживали нас здесь и на родине. Сегодня мы проиграли сильному сопернику. Это наше коллективное поражение.

Весь турнир мы играли как-то неровно. Были хорошие моменты, были и очень плохие. Да, у нас есть Месси. Лео великий, но даже он не может один обыграть всю команду. (Артур ЕНИКЕЕВ)