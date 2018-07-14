Харри Кейн: "Сборной Англии есть чем гордиться. Через пару недель эти чувства только усилятся"

Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал поражение от Бельгии (0:2) в матче за третье место на ЧМ-2018.

– Мы провели отличный матч, особенно, второй тайм, - отметил Кейн. - Полноценно смогли вернуться в игру - правда, слишком большими силами пошли в атаку, и противник наказал нас за это, забив второй гол.



Давно не было такого, чтобы и мы, и нами могли гордиться. Теперь это чувство пришло. И мы уверены, что можем прогрессировать дальше.

– Похоже, именно вы выиграете "Золотую бутсу".

– О, да, надеюсь, никто меня не обойдет! Турнир получился отличным и для меня, и для команды, хотя можно было выступить лучше.

– Чего вы ждете от финального матча?

– Мы в этот момент, скорее всего, будем уже дома - улетаем в воскресенье днем. Думаю, будет 0:0, кто-нибудь победит по пенальти - и поедем дальше.

– Как оценить чемпионат мира для сборной Англии в целом?

– Перед началом турнира я говорил, что Англия едет в Россию, чтобы участвовать в самых главных матчах. Теперь мы немного разочарованы. Однако вся команда, да и я сам себе, смогли доказать: можем играть и забивать на таком уровне.



Поэтому нам всем есть, чем гордиться. Через пару недель эти чувства только усилятся. К тому же мы сможем проанализировать поражения, что-то вынесем и из неудачи в полуфинале, и из игры за третье место. (Егор БЫЧКОВ)

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