Харри Кейн: "Для многих сборных Англия является угрозой"

Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что многие участники предстоящего чемпионата мира будут рассматривать его команду в качестве фаворита. В рамках группового этапа мирового первенства Англия встретится с Тунисом, Панамой и Бельгией.

- Для многих сборных Англия представляет угрозу, - приводит AS слова 24-летнего форварда. - Однако немногие представители нашей команды сами в это верят. Не сомневаюсь в том, что чемпионат мира будет очень сложным. Но мы должны верить в себя, в победу на этом турнире.

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