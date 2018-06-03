Харри Кейн: "Для многих сборных Англия является угрозой"

Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн заявил, что многие участники предстоящего чемпионата мира будут рассматривать его команду в качестве фаворита. В рамках группового этапа мирового первенства Англия встретится с Тунисом, Панамой и Бельгией.
- Для многих сборных Англия представляет угрозу, - приводит AS слова 24-летнего форварда. - Однако немногие представители нашей команды сами в это верят. Не сомневаюсь в том, что чемпионат мира будет очень сложным. Но мы должны верить в себя, в победу на этом турнире.
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баламошка
Льстит своей сбродной Харька. Испания какая-нить устроит им разгромчик.
21:59
баламошка
Да, да, угроза вы. Попадёте на условную Испанию - сразу люлей получите. Или на Россию)
21:34