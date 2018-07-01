Фернандо Йерро: "Де Хеа сегодня по сути был в отпуске"

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро после поражения от сборной России в матче 1/8 финала чемпионата мира заявил, что у его команды было 5-6 возможностей для взятия ворот. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась победой россиян со счетом 1:1 (4:3 пен.).



- За 45 минут в первом тайме у вас были возможности пробить по воротам, вы владели мячом 75%. Что не сработало для вашей команды?



- Может быть, не всё поняли сразу. Может быть, надо было больше переводить мяч в штрафную противника. Но если проанализироавть каждую минуту игры, мы атаковали и по флангам, и по центру, входили в штрафную. При схеме 5-4-1 у соперника мы знали, что должны перепаосвываться очень быстро. У нас было 5 или 6 возможностей забить гол. Помимо пенальти, наш вратарь сегодня в общем-то был в отпуске. Это наш стиль игры. Мы пытались как можно быстрее доходить до их штрафной, в основном по центру. Пытались использовать наши плюсы. Когда 20 минут оставалось, еще одного форварда ввели в игру. И Иско начал организовывать игроков средней линии еще в большей степени. Но когда вводишь бомбардиров, это не значит, что у вас будет больше возможностей забивать. Особенно при такой насыщенной обороне. (Игорь РАБИНЕР)





Все о чемпионате мира-2018 по футболу: календарь турнира, города и матчи //

Как попасть на чемпионат мира-2018: где купить билеты