Федор Смолов: "Я сыграл в последних матчах хорошо"

Нападающий сборной России и "Краснодара" Федор Смолов после очередной тренировки национальной команды в Новогорске ответил на критику. Команда в товарищеских матчах с Австрией (0:1) и Турцией (1:1) нанесла один удар в створ ворот.

- В последних матчах сборная довольно много играла через длинные забросы. Вам как не самому габаритному форварду комфортно при такой тактике?

- Не думаю, что эти передачи дают мне с той целью, чтобы я зацепился и сохранил мяч. Это попытка сделать последнюю передачу. В конце матча с Турцией были передачи за спину. Если они будут проходить, то почему нет?

- Что может предложить сборная в атаке кроме прессинга?

- А вы считаете, что у нас есть только прессинг?

- Но моментов очень мало. И те, что были, возникали как раз за счет прессинга.

- Еще у нас индивидуальное мастерство всех игроков нашей сборной.

- Лично у вас почему в последних матчах не получалось?.. Причина в не самой удобной схеме, физическом состоянии...

- (Смолов не дал закончить вопрос) Я хорошо сыграл.

- Вы так считаете?

- Да. (Филипп ПАПЕНКОВ)

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