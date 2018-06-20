Евгений Трефилов: "Лицо Черчесова внушает доверие, я бы дал ему взаймы"

Олимпийский чемпион-2016 по гандболу Евгений Трефилов похвалил сборную России за победу на чемпионате мира по футболу над Египтом (3:1).

– Такие матчи, как вчерашний, стараюсь смотреть в одиночестве дома, – приводит teamrussia.pro слова Трефилова. – На этот раз так и было. Могу сказать только одно: "Молодцы ребята!" Двумя руками голосую за такой футбол. Если будем так все время играть, то, возможно, иногда будем в лидерах.

Станиславу Черчесову, дай бог ему здоровья, удалось создать коллектив и настроить команду на важнейший матч. Саудовская Аравия – это еще туда-сюда, а во встрече с Египтом решалось: или выходишь из группы, или до свидания. Командный дух есть, играли раскрепощенно, но технического брака многовато. В 1/8 финала придется трудно.

– Стоит ли, на ваш взгляд, выставить на заключительную игру группового турнира с Уругваем второй или, скорее, так называемый смешанный состав, то есть дать передохнуть некоторым футболистам, кого-то поберечь?

– На это есть главный тренер. Ему и решать. Надо еще посмотреть, как будут складываться дела в группе B, со сборными из которой предстоит встречаться в 1/8 финала. Не думаю, что Иран выберется из компании с Испанией и Португалией, но на турнире уже состоялся целый ряд непредсказуемых результатов.

– Примерно за неделю до ЧМ-2018 вы сказали, что верите в Черчесова. На чем основывалось ваше мнение? Тогда ведь мало, кто верил.

– Лицо у него внушало доверие. Ему можно давать деньги взаймы. Если серьезно, я несколько раз с ним сталкивался. Это прямой ответственный человек, который не прячется за спины других. Иногда жестко высказывается. Но такова уж тренерская жизнь.

– Кого из российских футболистов выделили бы по вчерашней игре?

– Думаю, лучшим был Черышев. А вообще мне нравится Дзюба. Своей боевитостью, желанием выигрывать. За это снимаю перед ним шляпу. Спортивный характер у спортсмена должен проявляться во всем – и во время работы, чем бы он ни занимался, и за праздничным столом. Всегда привожу пример: стометровку бегут все примерно одинаково, но кто-то один оказывается чуть-чуть впереди. Почему? Значит, внутри у него что-то зарыто, в чем-то он крепче остальных.

– У Дзюбы что-то зарыто?

– Конечно. У него есть спортивный характер. Он азартный. Помните, как решил заплатить большие деньги, чтобы принять участие в матче с "Зенитом"? (По условиям арендного контракта нападающий мог сыграть против клуба, которому принадлежит, при условии компенсации в размере 120 тысяч евро. – Прим. "СЭ"). Он же мог проиграть. А в итоге вышел на поле и забил в самом конце гол, принеся тульскому "Арсеналу" ничью.

Только не надо путать с азартом тех, кто делает ставки на спортивные результаты. Это другое. Я ценю азарт на поле, а не за игровым автоматом, когда большие деньги проигрываются впустую.

– А сами играли в азартные игры?

– Играл, не скрываю. Но когда родился сын, прекратил. Вообще не собираюсь представлять себя "ботаном". В студенческие годы умудрялись играть в карты на раздевание. Кто-то голышом сидел на шкафу, кто-то под столом. Когда стареешь, начинаешь ворчать: "Вот он неправильно поступает". А потом отлистаешь обратно – и видишь: ты же почти так же делал. С поправкой на другое время.