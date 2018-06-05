Давид де Хеа о своем возможном уходе из "МЮ": "Сейчас самая важная для меня дата – 15 июня"

Вратарь сборной Испании и "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа отметил, что сейчас не думает о своем возможном трансфере из манкунианского клуба, а сосредоточен на подготовке к чемпионату мира в России. Ранее сообщалось, что этим летом 27-летнего голкипера намерен приобрести "Реал".



- Сейчас самая важная для меня дата – 15 июня. Чемпионат мира очень важен для сборной Испании, мы должны показать хорошую игру, чтобы пройти как можно дальше, - приводит Goal де Хеа. - Что касается меня, то я счастлив в "Манчестер Юнайтед", но в то же время я сконцентрирован на делах национальной команды.

На чемпионате мира испанцы сыграют в группе В с командами Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

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