Данни: "Дзюба - матадор, Смолов - проворный"

Бывший капитан "Динамо" и "Зенита", хавбек "Славии" Данни выразил мнение, что и Артем Дзюба, и Федор Смолов могут помочь сборной России успешно выступить на чемпионате мира-2018. С Дзюбой Данни выступал вместе в "Зените".

– Дзюба силен при игре в штрафной, он настоящий матадор (так в Португалии называют лучших бомбардиров – Прим. "СЭ"). А Смолов – проворный нападающий, с хорошей техникой. Поэтому оба помогут сборной. Россия способна хорошо вступить на домашнем чемпионате мира. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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Сборная России на чемпионате мира по футболу