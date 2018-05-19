Далер Кузяев: "Выйдем в полуфинал чемпионат мира - болельщики будут довольны"

Полузащитник сборной России и "Зенита" Далер Кузяев отметил, что национальной команде надо как минимум выходить из группы на чемпионате мира. По словам 25-летнего игрока, он пока не ощущает давления.
- В сборной есть люди, которые уже участвовали в чемпионате мира. Спрашиваете у них, каково это?
- Пока не спрашивал, но думаю спрошу. Интересно узнать у них, какая на таких турнирах атмосфера, чувствовали ли они давление.
- А вы давление сейчас не ощущаете?
- Пока нет. Ближе к чемпионату наверняка что-то такое появится. И нужно будет переваривать критику, различать объективную и необъективную. Конечно, хочется выступить удачно, проявить себя, показать всему миру, что сборная России может играть здорово. Постараемся порадовать нашу страну. Тем более что домашний чемпионат мира - это вообще уникальная история.
- Пару лет назад могли вообще представить, что будете готовиться к чемпионату мира в составе сборной?
- Я ставил перед собой такую цель.
- Какие цели стоит ставить перед собой сборной?
- Согласен с тем, что нам нужно как минимум выходить из группы. А дальше... Если выйдем в полуфинал - болельщики будут довольны. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)
Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").
Vladimir Semenovich
Кузяев, ну зачем болтать? Противно слушать, с таким тренером максимум 3 место в группе, а потом будут разговоры о травмированных игроках. Вон Мутко говорит, что Черчесов не может реализовать потенциал, наверное два года ему было мало? Мутко выдвинули в вице-премьры, а он до сих пор окалачивается вокруг РФС, что ему надо, непонятно.
15:38
Генерал 123
Вроде бы говорили, что чемпионами мира должны стать.
15:25
Serenky25
А чего полуфинал то? Давай уж в финал сразу.
15:04