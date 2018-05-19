Далер Кузяев: "Выйдем в полуфинал чемпионат мира - болельщики будут довольны"

Полузащитник сборной России и "Зенита" Далер Кузяев отметил, что национальной команде надо как минимум выходить из группы на чемпионате мира. По словам 25-летнего игрока, он пока не ощущает давления.



- В сборной есть люди, которые уже участвовали в чемпионате мира. Спрашиваете у них, каково это?

- Пока не спрашивал, но думаю спрошу. Интересно узнать у них, какая на таких турнирах атмосфера, чувствовали ли они давление.

- А вы давление сейчас не ощущаете?

- Пока нет. Ближе к чемпионату наверняка что-то такое появится. И нужно будет переваривать критику, различать объективную и необъективную. Конечно, хочется выступить удачно, проявить себя, показать всему миру, что сборная России может играть здорово. Постараемся порадовать нашу страну. Тем более что домашний чемпионат мира - это вообще уникальная история.

- Пару лет назад могли вообще представить, что будете готовиться к чемпионату мира в составе сборной?

- Я ставил перед собой такую цель.

- Какие цели стоит ставить перед собой сборной?

- Согласен с тем, что нам нужно как минимум выходить из группы. А дальше... Если выйдем в полуфинал - болельщики будут довольны. (Филипп ПАПЕНКОВ, Арман МКРТЧЯН)



Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Россияне в групповом турнире сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

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